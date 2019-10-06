Байден назвал Трампа «совершенно непригодным» для должности президента

Бывший вице-президент США Джо Байден, который является претендентом на пост президента страны, назвал нынешнего американского лидера Дональда Трампа «совершенно непригодным» для своей должности. Об этом Байден написал а своей статье для Washington Post.

«Всему есть предел. Каждый день – по-видимому, каждые несколько часов – появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно непригоден для того, чтобы быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов», – передает текст статьи Байдена РИА «Новости».

Байден считает, что Трамп «не понимает огромной ответственности», требующейся от президента США, а «видит только власть» и ее пользу для себя.

«Президент Трамп, похоже, не может говорить правду – ни о чем. Он клевещет на любого, в ком видит угрозу. Вот почему он так лихорадочно проталкивает откровенную ложь, изобличенные теории заговора и клевещет на меня и мою семью», – написал Байден.

Также экс-вице-президент заявил, что Трампу и тем, кто способствует его «злоупотреблениям властью», что «никуда не уйдет».

«Ты не уничтожишь меня и не уничтожишь мою семью. В ноябре 2020 года я собираюсь побить тебя как барабан», – добавляет Байден.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. Белый дом в опровержение опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а сам президент США потребовал закрыть тему с импичментом.

Он также допустил возможность, что попросит и председателя КНР Си Цзиньпина провести расследование против Хантера Байдена. Трамп заявлял, что у него есть право просить иностранные государства помогать в расследовании случаев коррупции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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