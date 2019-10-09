Трамп высмеял «ограбившего две страны» Байдена

Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который поддержал запуск процедуры импичмента главы Белого дома.

«Какое жалкое зрелище! Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент», – написал Трамп в своем Twitter, подчеркнув при этом, что «ничего плохого не сделал».

По словам главы Белого дома, у Байдена не было другого выбора, поскольку его избирательная кампания провалилась.

Ранее Байден назвал Трампа «совершенно непригодным» для должности президента США, после чего поддержал запуск процедуры импичмента.

Напомним, после начала процедуры импичмента Трампа в Конгрессе США американский лидер объявил о попытке госпереворота в США, а расследование Конгресса по импичменту назвал «судом кенгуру». Белый дом заявил о незаконности попытки импичмента Трампа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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