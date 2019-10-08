Трамп назвал расследование Конгресса по импичменту «судом кенгуру»

Президент США Дональд Трамп назвал расследование по импичменту «судом кенгуру».

Об этом сообщает Agence France-Presse в своем Twitter.

Госдепартамент США запретил постпреду при Евросоюзе Гордону Сондланду давать показания в деле об импичменте в Конгрессе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Адвокат Сондланда Роберт Ласкин отметил, что Госдеп потребовал от его подзащитного действовать в соответствии с распоряжением ведомства и не участвовать в слушаниях.

Сам Сондланд «глубоко расстроен тем, что не сможет дать показания», добавил Ласкин.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвинили в шантаже Украины. Чтобы опровергнуть претензии, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.