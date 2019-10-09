Белый дом заявил о незаконности попытки импичмента Трампа

Белый дом уведомил демократов из Палаты представителей, что не будет участвовать в «предвзятом политическом театре» в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку «так называемое расследование» не имеет законных оснований, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

В письме демократам от имени пресс-секретаря Белого дома подчеркивается, что в расследовании в рамках процедуры импичмента «отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства», передает ТАСС.

«По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу», – указала Гришэм.

«Не следует ожидать, что исполнительные органы власти будут участвовать в этом предвзятом политическом театре», – отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Пресс-секретарь американского лидера в очередной раз подчеркнула, что Трамп «не сделал ничего плохого и демократам об этом известно». «Такого рода предвзятые процедуры наносят оскорбление конституции в связи с тем, что они проходят за закрытыми дверями и отказывают президенту в праве вызывать свидетелей, [требовать] перекрестного допроса свидетелей, иметь доступ к доказательствам, а также во множестве других основных прав», – отметила Гришэм.

По ее мнению, «демократы преследуют чисто партийные цели, в том числе оказание влияния на предстоящие в 2020 году выборы». «В ходе этого процесса они нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожая должностным лицам исполнительной власти наказанием всего лишь за реализацию своих конституционных прав и прерогатив. Все это нарушает конституцию, верховенство закона, а также прецеденты, имевшие место в прошлом», – подчеркнула пресс-секретарь главы Белого дома.

«Президент Трамп и вся его администрация будут продолжать бороться за американский народ, развивать экономику, повышать благосостояние и защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом», – заключила Гришэм.

Письмо было адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, объявившей о начале процедуры импичмента, а также председателям спецкомитета по разведке, комитета по надзору и правительственной реформе и комитета по иностранным делам Адаму Шиффу, Элайдже Каммингсу и Элиоту Энгелу, которые повесткой вызывали сотрудников Белого дома для дачи показаний в рамках процедуры импичмента.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. После этого Трамп объявил о попытке госпереворота в США, а расследование Конгресса по импичменту назвал «судом кенгуру».

Кроме того, глава американской администрации обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в госизмене.

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