Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений?

После того, как демократы объявили о подготовке к началу процедуры импичмента Трампа, президент США перешел в масштабное контрнаступление. Он бьет своих противников их же оружием – нагнетает атмосферу, обвиняет их в том же, в чем они его, и даже в большем. Так, на прошлой неделе Трамп назвал происходящее ни больше ни меньше, как «государственным переворотом»:

«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее – это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку, религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!»

До этого Трамп назвал мошенником главного инициатора импичмента председателя комитета разведки палаты представителей США Адама Шиффа и потребовал его отставки:

«Крошка Адам Шифф сжульничал и незаконно добавил свои выдуманные и сбивающие с толку слова в мой разговор по телефону с украинским президентом, чтобы выставить все так, будто я сделал что-то неправильно. А потом он с выражением зачитал эти слова Конгрессу и миллионам людей, оговорив и оклеветав меня. Он должен уйти в отставку из Конгресса! ... Арест за измену?».

И, наконец, в это воскресенье,

Трамп прямо обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в «серьезных преступлениях и проступках – и даже измене».

Он написал, что Пелоси знала о «лжи и подтасовках» Шиффа:

«Я предполагаю, это означает, что они вместе со всеми, кто злобно сговаривался с ними, должны быть немедленно привлечены к ответственности».

Возмущаясь словами и делами демократов, Трамп при этом требует от палаты представителей провести голосование по официальному началу процедуры импичмента – сейчас готовится письмо президента к спикеру с указанием на то, что процедуру отстранения президента от должности нельзя начать без голосования в Конгрессе. Демократы утверждают, что можно, однако Трамп хочет не дать им возможности долгое время увиливать от голосования: уж если они заявили, что начинают импичмент, пусть проведут официальное голосование по его запуску. Расчет Трампа состоит в том, что многие в Демпартии на самом деле очень не хотят приступать к реальному рассмотрению вопроса об импичменте: все равно он не пройдет через Сенат – а значит, и шансов на отстранение президента от должности нет никаких.

Но в случае голосования за начало импичмента в палате представителей, Трамп обвинит демократов в том, что вместо того, чтобы заниматься проблемами страны, они погрязли в политической борьбе. По расчетам Трампа, которые разделяют многие аналитики, возня с импичментом ударит прежде всего по самой Демократической партии. И в итоге она потеряет большинство на выборах в палату представителей в следующем году.

«Я действительно верю, что они заплатят огромную цену на выборах», говорит Трамп. Это понимают и многие демократы – поэтому есть шанс, что если Пелоси поставит на голосование в палате вопрос о начале импичмента, часть демократов проголосует против. И тогда тема импичмента будет уничтожена уже на ранней стадии – вместо того, чтобы обсуждаться весь оставшийся до выборов год.

Впрочем, шансы на провал голосования по запуску импичмента невелики. И поэтому основной линией Белого дома сейчас стало агрессивное нападение на демократов. Причем никакого сумасбродства Трампа в этом нет: можно сказать, что он просто копирует и зеркалит своих противников. Они обвиняют его в сборе компромата на конкурента на выборах с помощью иностранных держав – и он обвиняет их в этом же самом. Они говорят, что он связан с заграницей – и он говорит то же самое. Даже обвинения в давлении на Зеленского, которые стали последней каплей в решении демократов приступить к импичменту, Трамп очень грамотно поворачивает против своих врагов. Ведь с Украиной связаны не только коррупционные дела Байдена и его давление на Киев, но якобы и скандалы с исчезнувшей с сервера Клинтон служебной перепиской.

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Но, конечно, самым тяжким является обвинение в государственной измене. Но и тут Трамп лишь зеркалит демократов. Ведь это они стали обвинять его в государственной измене, потому что именно это является главным поводом для импичмента. Не сумев найти свидетельства «русских связей» Трампа, которыми почти три года пугали американцев, теперь взялись за «давление на Украину». В ответ Трамп обвиняет в измене самих демократов. И у него есть для этого куда более серьезные основания.

Связь с заграницей? Так ведь попытка дискредитации тогда еще кандидата в президенты Трампа началась с того, что в руках демократов оказалось так называемое досье Кристофера Стила, бывшего сотрудника британской МИ-6. То есть компромат, в основном фальшивый, со всеми этими «русскими связями», который британец собирал на миллиардера. По чьему заказу он это делал? Штаба Клинтон, американских спецслужб, администрации Барака Обамы и Джо Байдена? Или это вообще была спецоперация британских спецслужб? На эти вопросы американское «глубинное государство» отказывается не только отвечать, оно даже слышать их не хочет.

Поэтому Трамп совершенно прав, обвиняя своих противников в государственной измене: они действительно работают против Соединенных Штатов и хотят произвести государственный переворот, то есть отстранить от должности законно избранного президента. Но одновременно и враги Трампа правы, обвиняя президента в госизмене и попытке переворота. Да, так бывает, когда речь идет о разных Соединенных Штатах Америки.

Те США, которым изменяет Трамп, управляются транснациональной олигархией и глубинным государством, выросшими на «вашингтонском болоте». Им глубоко безразличны интересы США как национального, суверенного государства. Они экспансионисты, интервенционисты, мультикультуралисты и глобалисты. Америка нужна им только как база, как центр управления миром. Взгляды и ценности Среднего Запада, одноэтажной Америки и вообще «простых американцев» им отвратительны и враждебны. Поэтому их не волнует ни ветшающая американская инфраструктура, ни неконтролируемый приток мигрантов, ни размывание остатков белой протестантской американской идентичности (хотя и до реальных проблем чернокожих и латиноамериканцев им тоже нет дела).

Именно поэтому им так ненавистен националист Трамп, который пришел «осушить болото», отказаться от глобализма и вернуть Америке ее самодостаточность. То есть вернуть те Штаты, в измене которым он обвиняет Пелоси и «вашингтонское болото». Если суверенная Америка еще жива и имеет силы к сопротивлению, то она с еще большей силой поддержит Трампа в ноябре 2020-го. Если же нет, то мы увидим всполохи гражданской войны и реального распада США уже в ближайшей исторической перспективе.

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