Трамп перешел в наступление на Конгресс США

Американский президент Дональд Трамп потребовал отставки главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.

Трамп заявил, что «крошка Адам Шифф сжульничал» и исказил содержание его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, конгрессмен «добавил свои выдуманные и сбивающие с толку слова» в стенограмму разговора лидеров двух стран, а потом «с выражением зачитал» искаженный текст «Конгрессу и миллионам людей, оговорив и оклеветав» президент США.

«Он должен уйти в отставку из Конгресса!» – заявил Трамп.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвиняют в шантаже Украины.

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