Пенс обвинил «бездельников-демократов» в попытке отменить итоги выборов в США

Процедура импичмента является попыткой демократов отменить итоги выборов президента США, на которых американцы проголосовали за Дональда Трампа, заявил вице-президент страны Майкл Пенс.

Он заявил, что «бездельники-демократы» предприняли «бесстыдную попытку» изменить «результаты волеизъявления американского народа». Пенс выразил уверенность, что жители США «видят всю подноготную» и «все понимают».

Вице-президент также подчеркнул, что за два с половиной года расследований не было найдено доказательств обвинений против Трампа, передает ТАСС.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. Президента США обвиняют в том, что он якобы пытался «шантажировать» Киев для борьбы с политическими противниками.

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