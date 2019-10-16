Байден вновь заявил об угрозе распада НАТО из-за политики Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в ходе теледебатов демократов в штате Огайо выразил мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп якобы проводит ошибочную политику в отношении России и может допустить распад НАТО.

«Если его (Трампа) переизберут, я обещаю, что НАТО перестанет существовать. Нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб. Мы окажемся в большой беде», – передает ТАСС слова бывшего вице-президента США.

«Президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание», – заявил Байден в эфире телеканала CNN.

«Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: «Я верю Владимиру Путину, я не верю нашей разведке», – добавил экс-вице-президент США.

По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

Байден также отметил, что войска США находятся в Сирии, чтобы противодействовать террористической группировке «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). «Вот почему мы в первую очередь стали участвовать в этом и не уступили всю территорию [президенту Сирии Башару] Асаду и россиянам», – добавил бывший вице-президент США.

Напомним, в июне Байден предсказал условия и сроки распада НАТО.

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