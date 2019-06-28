Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа на второй срок

В случае переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок Североатлантический альянс прекратит свое существование, заявил бывший вице-президент США Джо Байден в ходе теледебатов представителей Демократической партии.

«Мы знаем, что НАТО распадется, если его (Трампа) изберут еще на четыре года, – заявил Байден, назвав НАТО «самым важным альянсом в истории США», передает ТАСС.

За укрепление отношений в НАТО в ходе дебатов также выступили сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от Колорадо Майкл Беннет и конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл.

Напомним, в начале июня Байден опередил Трампа по популярности среди американских избирателей.

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