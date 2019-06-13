Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать Трампа на выборах-2020

Дональд Трамп оказался на третьем месте по результатам опроса, участников которого спросили, за кого из потенциальных кандидатов на пост президента США они бы проголосовали, если бы выборы проходили сегодня.

Так, по данным издания Politico и компании Morning Consult, 44% опрошенных заявили, что скорее поддержали бы бывшего вице-президента США Джо Байдена, чем Трампа. За действующего президента высказались 33% опрошенных, передает РИА «Новости».

Сравнивая Трампа и сенатора-демократа Берни Сандерса, в пользу Сандерса высказались 42% респондентов, тогда как за действующего президента – 32%. В обоих вопросах около четверти опрошенных не смогли дать точного ответа.

Опрос был проведен с 7 по 9 июня среди 1 тыс. 991 респондента. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

В начале июня сообщалось, что, согласно результатам опроса для телеканала CNN, большинство жителей США верят в переизбрание Трампа на второй срок.