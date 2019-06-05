Большинство американцев заявили о вере в победу Трампа на выборах

Согласно результатам опроса для телеканала CNN, большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп будет переизбран на выборах 2020 года на второй срок.

По данным социсследования, 54% респондентов считают, что Трамп вновь победит на выборах государства. 41% опрошенных считают иначе, а еще 5% не смогли ответить на вопрос, передает «Интерфакс».

При этом в начале декабря прошлого года 51% граждан Америки был уверен, что на выборах 2020 года нынешний президент проиграет.

Вместе с этим опрос показывает, что деятельность Трампа на посту президента одобряют лишь 44% американцев, а 49% не одобряют.

Тех, кто оценил деятельность главы государства отрицательно, спросили о причинах недовольства. Среди главных причин респонденты назвали ложь (13%), расизм президента (11%) и его некомпетентность (11%).

Опрос прошел с 28 по 31 мая, в нем участвовали более 1 тыс. жителей США.

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