В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

Довольно мало стран, которые по-настоящему влияют на американские выборы, и России нет в их числе, зато Мексика в этом списке определенно там есть, пишет Fox News.

Портал отмечает, что в начале прошлого цикла президентских выборов Мексика предприняла «беспрецедентное усилие», пытаясь добиться американского гражданства для постоянно живущих в США мексиканцев. Цель была очевидна: сделать из них избирателей, которые голосовали бы против нынешнего президента Дональда Трампа, передает RT.

В статье подчеркивается, что Россия никогда не рассматривала столь наглого вмешательства в выборы, в отличие от Мексики.

Также отмечается, что нынешний министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, который был с 2006 по 2012 годы мэром Мехико, в период между этими двумя должностями в США работал в интересах Демократической партии, призывал латиноамериканских избирателей идти голосовать за Хиллари Клинтон, сравнил Трампа с Адольфом Гитлером.

Любого российского политика, считает Fox News, за это арестовали бы, но в случае с мексиканцем это никого не волновало, потому что это помогало Хиллари Клинтон.

Теперь правительство Мексики заявляет, что потратит 150 млн долларов на предвыборную кампанию и постарается убедить живущих в США мексиканцев продолжать говорить по-испански.

«Смысл в следующем: именно так выглядит вмешательство враждебной иностранной державы в вашу демократию. Они не покупают в соцсети Facebook рекламу, которую никто не смотрит. Зачем? Они пытаются изменить демографию вашей страны. Это работает», – считает Fox News.

Напомним, выборы президента США состоятся во второй половине 2020 года, Дональд Трамп будет переизбираться на второй срок.