Трамп анонсировал официальное объявление о выдвижении на второй срок

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что 18 июня в Орландо официально объявит о своем решении баллотироваться на второй срок.

Объявление будет сделано в центре Amway, рассчитанном на 20 тыс. мест. При этом будут присутствовать супруга президента США Мелания Трамп, а также вице-президент страны Майк Пенс с женой Карен.

Трамп в Twitter призвал сторонников посетить «исторический митинг».

Напомним, Трамп заявлял, что выиграет на грядущих президентских выборах, набрав 75% голосов.