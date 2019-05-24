Трамп похвастался способностью разгромить соперника на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что выиграет на грядущих президентских выборах, набрав 75% голосов.

«У нас уже неплохие цифры по опросам. Мне кажется, у нас уже 48% сегодня или 51%. Но я вам скажу, если вы, народ (журналисты), не будете распространять фейковые новости, то у меня будет 70%, может быть, даже 75%», – заявил американский лидер, передает «Интерфакс».

Как отметил Трамп, даже несмотря на то, что американские СМИ ведут против него пропаганду, поддержка 75% населения ему будет гарантирована только за одни успехи в экономике.

Ранее Трамп предсказал в Twitter свою победу на следующих выборах президента США и посоветовал Китаю не рассчитывать на скорую смену главы Белого дома.