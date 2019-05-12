Трамп посоветовал Китаю не рассчитывать на скорую смену президента США

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал власти Китая не ждать новых выборов президента США в расчете на победу кандидата от Демократической партии.

Трамп предположил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров с США, однако отметил, что Пекину «было бы разумно» действовать уже сейчас, передает ТАСС.

«Они [власти Китая] могут подождать до следующих выборов [президента США], которые пройдут в 2020 году, чтобы им повезло и демократ (кандидат от Демократической партии) одержал [на них] победу. При такой ситуации они продолжат грабить США на 500 млрд долларов в год», – написал Трамп в своем Twitter.

«Единственная проблема состоит в том, что они [власти Китая] знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока», – предупредил глава Белого дома.

Он также напомнил, что США получают выгоду от действующих высоких пошлин на китайскую продукцию.

Накануне Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

Ранее Вашингтон обвинил Пекин в отказе от договоренностей по торговле и «срыве сделки», пообещав с 10 мая поднять пошлины на импортируемые из Китая товары до 25 процентов. Китай в ответ пригрозил США «необходимыми контрмерами».

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