Китай пригрозил США контрмерами на повышение пошлин

В ответ на повышение США пошлин с 10% до 25% Пекин вынужден принять необходимые контрмеры, заявило минкоммерции Китая.

Пошлины повышены Вашингтоном на импорт китайской продукции на сумму около 200 млрд долларов, передает ТАСС.

При этом в столице США сейчас проходят торговые переговоры между двумя странами.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров. Решение о повышении пошлин вступает в силу 10 мая.

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