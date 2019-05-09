Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров

Глава американского государства Дональд Трамп возложил на Пекин ответственность за срыв торговых переговоров между Китаем и США.

Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что в четверг в столицу США прибудет китайский вице-премьер.

«Но они сорвали сделку. Они не могут так делать», – сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что китайская сторона «заплатит» – США будут «увеличивать пошлины… и не отступят назад»

Напомним, с 10 мая США поднимут пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Китай в ответ на действия США собирается предпринять ряд шагов по стимулированию экономики.

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