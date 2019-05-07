Китай придумал ответ на эскалацию торговой войны с США

Взгляд
7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
Разделы

Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
Перейти а раздел…

Элла Памфилова: Мы изучаем спрос на электронную систему голосования

Элла Памфилова признает: трудно совместить и тайну, и прозрачность электронного голосованияФото: пресс-служба ЦИК
«Когда в 2016 году новый состав ЦИК только приступил к работе, был близкий к нулю уровень доверия к выборам. Нам очень тяжело пришлось преодолевать это укоренившееся недоверие. Конечно, мы достигли определенных успехов после президентской кампании, но это доверие очень легко потерять», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала, как доверие к выборам повысит электронная демократия. Подробности...
Перейти а раздел…

Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
Перейти а раздел…

Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Героизм и раздолбайство российской авиации

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Обсуждение: 7 комментариев

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 8 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Названа основная версия трагедии в Шереметьево
            Россия решила начать разработку первого атомного авианосцаВыяснилось отношение россиян к «Бессмертному полку»В Стамбуле начались «кастрюльные протесты»На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией
            Для военных создадут новый ударный бесшумный вертолетВ Бундестаге назвали условия отмены антироссийских санкцийГосдеп объяснил отзыв посла из КиеваКитай придумал ответ на эскалацию торговой войны с США
            Опубликованы рассекреченные документы об освобождении СевастополяЭкс-министр Украины рассказал о пользе санкций для РоссииВ США узнали о планах Ирана атаковать американцев в Ираке и СирииОдин из крупнейших американских банков решил закрыть бизнес в России

            Главная тема


            Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

            «сел с огоньком»


            В Шереметьево проверили видео с глумлением над горящим «Суперджетом»

            «от слов к делу»


            В Германии назвали авианосцы США «стотысячетонным блефом»

            по-русски не разговаривал


            Солдат НАТО залез с гранатометом на памятник советским воинам в Эстонии

            Видео

            «главная цель»


            Зеленский в связи с трагедией в Шереметьево вспомнил про украинских пленных

            трагедия в Шереметьево


            Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак

            «аэропорт третьего мира»


            Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

            «разъяснить союзникам»


            Турция намерена указать НАТО на ошибки по поводу С-400

            «Дорогой Володя»


            Кикабидзе обратился к Зеленскому

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Китай придумал ответ на эскалацию торговой войны с США

            7 мая 2019, 07:34

            Текст: Антон Никитин

            Версия для печати

            В том случае, если Соединенные Штаты с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%, Пекин намерен принять пакет мер по стимулированию экономики, сообщила South China Morning Post.

            Речь идет о возможности снижения налогов и сборов, стимулировании потребления, продаж автомобилей и бытовой техники, сокращении процентных ставок для роста кредитования. Это призвано оказать поддержку, прежде всего, малым предприятиям, которые наиболее подвержены воздействию торговой войны, передает ТАСС.

            Среди других вариантов эксперты называют снижение ограничений на продажу жилья в небольших городах, меры по дальнейшему открытию экономики для иностранных инвесторов.

            «Правительство Китая рассматривало сценарий отсутствия торговой сделки, когда разрабатывало экономическую политику на этот год. Оно имело план, связанный с ответными мерами. Теперь они могут пригодится», – отметил аналитик банка Standard Chartered («Стэндарт чартеред») Дин Шуан.

            Ранее США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле, пригрозив Пекину с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............