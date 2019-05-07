Китай придумал ответ на эскалацию торговой войны с США

В том случае, если Соединенные Штаты с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%, Пекин намерен принять пакет мер по стимулированию экономики, сообщила South China Morning Post.

Речь идет о возможности снижения налогов и сборов, стимулировании потребления, продаж автомобилей и бытовой техники, сокращении процентных ставок для роста кредитования. Это призвано оказать поддержку, прежде всего, малым предприятиям, которые наиболее подвержены воздействию торговой войны, передает ТАСС.

Среди других вариантов эксперты называют снижение ограничений на продажу жилья в небольших городах, меры по дальнейшему открытию экономики для иностранных инвесторов.

«Правительство Китая рассматривало сценарий отсутствия торговой сделки, когда разрабатывало экономическую политику на этот год. Оно имело план, связанный с ответными мерами. Теперь они могут пригодится», – отметил аналитик банка Standard Chartered («Стэндарт чартеред») Дин Шуан.

Ранее США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле, пригрозив Пекину с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

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