США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле

Вашингтон полагает, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, в связи с чем США намерены повысить пошлины на китайские товары с 10 мая, заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

По словам Лайтхайзера, на прошлой неделе США наблюдали, что Китай нарушает принятые на себя обязательства, передает ТАСС.

Он также отметил, что многие важные вопросы остаются нерешенными, включая вопрос о том, будут ли сохранены тарифы. Тем не менее, по словам Лайтхазера, китайская делегация посетит Вашингтон и торговые переговоры будут продолжены, передает РИА «Новости».

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 мая пошлины на ряд китайских товаров будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно». Он также не исключил введения пошлин на другие товары.

Следующий раунд переговоров США и Китая по торговле запланирован на 8 мая и пройдет в Вашингтоне.

Напомним, в декабре 2018 года Вашингтон установил 1 марта «жестким» крайним сроком для заключения торговой сделки с Китаем. В противном случае он угрожал масштабными пошлинами на китайские товары. Однако в конце февраля Трамп объявил о решении отложить повышение пошлин на китайский товары, так как переговоры идут успешно.

При этом 1 марта глава Белого дома призвал Китай «немедленно» отменить все пошлины на сельхозпродукцию из США.

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