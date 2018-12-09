Вашингтон установил «жесткий» крайний срок для торговой сделки с Китаем

Если до 1 марта США и Китай не договорятся о торговой сделке, Вашингтон введет новые пошлины, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

«Когда я разговариваю с президентом Соединенных Штатов, он не говорит о том, чтобы идти дальше марта», – цитирует Reuters выступление Лайтхайзера на шоу CBS.

Он отметил, что после недельного замешательства среди советников администрации установлен «жесткий крайний срок».

В среду президент США Дональд Трамп предумпреждал, что в случае провала торговых переговоров с Китаем по заключению «настоящей сделки», Вашингтон введет масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США.

На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять попытку заключить торговое соглашение за 90 дней, в противном случае США все же увеличат пошлины на китайские товары с 10% до 25%.