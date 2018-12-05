Трамп пригрозил Китаю введением масштабных импортных пошлин

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с предупреждением, что в случае провала торговых переговоров с Китаем по заключению «настоящей сделки», Вашингтон введет масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США.

«Мы или заключаем настоящую сделку с Китаем, или не заключаем никакой сделки, и в последнем случае мы введем масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США. В целом я убежден, что мы заключим сделку – сейчас или в будущем. Китай не хочет пошлин!» – написал Трамп в своем Twitter.

На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять попытку заключить торговое соглашение за 90 дней, в противном случае США все же увеличат пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Ранее США пригрозили введением новых пошлин на китайские товары в объеме 267 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях торговой войны с Китаем для США.