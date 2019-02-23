Трамп допустил продление крайнего срока заключения торговой сделки с Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ допустил возможность продления крайнего срока для заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, который истекает 1 марта.

По словам американского лидера, это может произойти в случае, если он признает проходящие в Вашингтоне консультации между Китаем и США успешными, передает ТАСС.

«Если я увижу, что достигнут прогресс, что достигнут значительный прогресс, то будет целесообразным продлить этот крайний срок, сохранить таможенные пошлины [на ряд категорий китайских товаров] на уровне 10 процентов, а не повышать их до 25 процентов», – сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что в ближайшее время намерен обсудить финальные детали торговой сделки с Китаем с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам главы Белого дома, встреча, возможно, состоится в марте и пройдет в Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида).

«Я полагаю, что мы, скорее всего, заключим сделку с Китаем. Тот факт, что делегация [КНР] решила продлить торговые переговоры, говорит о хороших шансах заключить сделку», – отметил президент США.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Соединенные Штаты и Китай в ходе торговых переговоров в Вашингтоне достигли договоренности по валютному вопросу. Он уточнил, что консультации будут продлены еще на два дня – до воскресенья., передает Reuters.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что в ходе переговоров в Вашингтоне между Китаем и США будет достигнуто взаимовыгодное соглашение.

Напомним, в декабре 2018 года Вашингтон установил 1 марта «жестким» крайним сроком для заключения торговой сделки с Китаем. В противном случае он угрожал масштабными пошлинами на китайские товары.