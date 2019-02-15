Си Цзиньпин назвал срок заключения торговой сделки с США

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что новый раунд китайско-американских переговоров по торговле и экономике состоится на следующей неделе в Вашингтоне, передает агентство Синьхуа.

Об этом Си Цзиньпин сообщил на встрече с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным в пятницу.

«На следующей неделе обе стороны проведут переговоры в Вашингтоне, надеюсь, что будет достигнуто взаимовыгодное соглашение», – приводит ТАСС слова китайского лидера.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что может продлить крайний срок для подписания торговой сделки с Китаем.

В декабре 2018 года Вашингтон установил 1 марта «жестким» крайним сроком для заключения торговой сделки с Китаем. В противном случае американская сторона угрожала масштабными пошлинами на китайские товары.