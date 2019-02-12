Трамп заявил о возможности продления крайнего срока для торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может продлить крайний срок для подписания торговой сделки с Китаем.

«Я могу это допустить», – цитирует ТАСС ответ американского президента на вопрос о возможности переноса крайнего срока.

Трамп добавил, что в настоящий момент в его планы не входит встреча с председателем Китая Си Цзиньпином в конце марта.

Напомним, в декабре 2018 года Вашингтон установил 1 марта «жестким» крайним сроком для заключения торговой сделки с Китаем. В противном случае он угрожал масштабными пошлинами на китайские товары. В конце декабря США и Китай начали работать над сделкой.

В понедельник стало известно о предполагаемом месте встречи Трампа и Си Цзиньпина.