Стало известно о работе США и Китая над торговой сделкой

Представители США и Китая начали работу над сделкой по торговле, которая должна ослабить напряженность между странами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что слова президента США Дональда Трампа о «большом прогрессе» по вопросам торговли после разговора с председателем КНР Си Цзипьпином преувеличены – на самом деле стороны не настолько близки к соглашению. Таким образом, пишет WSJ, Трамп «надеялся успокоить рынки», передает РИА «Новости».

В начале декабря на саммите G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о «перемирии» в торговой войне, после чего были сделаны некоторые уступки друг другу.

Ранее на этой неделе Китай разрешил импорт риса из США.

При этом в Белом доме подчеркивали, что Китаю необходимо изменить свою экономическую политику, чтобы торговые переговоры с Соединенными Штатами увенчались успехом.