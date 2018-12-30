Стало известно о работе США и Китая над торговой сделкой

Взгляд
30 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:14  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...
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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

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        • Более 10000 рублей

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          Стало известно о работе США и Китая над торговой сделкой

          30 декабря 2018, 08:50

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Представители США и Китая начали работу над сделкой по торговле, которая должна ослабить напряженность между странами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

          Издание пишет, что слова президента США Дональда Трампа о «большом прогрессе» по вопросам торговли после разговора с председателем КНР Си Цзипьпином преувеличены – на самом деле стороны не настолько близки к соглашению. Таким образом, пишет WSJ, Трамп «надеялся успокоить рынки», передает РИА «Новости».

          В начале декабря на саммите G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о «перемирии» в торговой войне, после чего были сделаны некоторые уступки друг другу.

          Ранее на этой неделе Китай разрешил импорт риса из США.

          При этом в Белом доме подчеркивали, что Китаю необходимо изменить свою экономическую политику, чтобы торговые переговоры с Соединенными Штатами увенчались успехом.


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