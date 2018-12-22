США назвали условие успешных торговых переговоров с Китаем

Китаю необходимо изменить свою экономическую политику, чтобы торговые переговоры с Соединенными Штатами увенчались успехом, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью изданию Nikkei Asian Review.

Он заявил, что «практически все, что происходит там (в Китае – прим. ВЗГЛЯД), является нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО)». Наварро добавил, что Пекину следует урегулировать этот вопрос, если стороны «собираются вести переговоры, которые увенчаются успехом», передает ТАСС.

Среди основных примеров «экономической агрессии» Китая Наварро назвал «консолидацию государственных предприятий», политику, ведущую к созданию «долгового бремени для развивающихся стран» и «демпинг ниже себестоимости на зарубежных рынках».

Ранее сообщалось, что после переговоров президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина Пекин решил пойти на уступки и существенно снизить пошлины на американские автомобили.