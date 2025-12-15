В зоопарке Васильевки рассказали о состоянии контуженного от БПЛА льва

Tекст: Катерина Туманова

«Пока мы определили, что это только резаные раны, то есть проникающие. Было много сеченых ран. Было много крови. Но основной удар животное получило от взрывной волны, то есть его бросило на стену», – сказал он ТАСС.

Пылышенко уточнил, что глубина ран незначительная, необходимая ветеринарная помощь льву оказана, для дальнейшего обследования надо дождаться, когда лев успокоится.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк.

Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев. Вечером субботы стало известно, что раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер. Однако животное оказалось сильно контужено и со временем пришло в себя.