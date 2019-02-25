Трамп отложил повышение пошлин против Китая

Повышение пошлин на товары из Китая решено отложить, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что «рад сообщить» о «существенном прогрессе», которого Пекин и Вашингтон достигли на переговорах в вопросах «защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства, услуг, валюты», передает РИА «Новости».

Трамп собирается встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в своем поместье Мар-а-Лаго, чтобы заключить торговое соглашение, если «стороны добьются большего прогресса», передает ТАСС.

«Очень хорошие выходные для США и Китая!» – считает Трамп.

Напомним, в декабре 2018 года Вашингтон установил 1 марта «жестким» крайним сроком для заключения торговой сделки с Китаем. В противном случае он угрожал масштабными пошлинами на китайские товары.