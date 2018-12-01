Трамп призвал Китай «немедленно» отменить все пошлины на сельхозпродукцию из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил власти Китая «немедленно» отменить все пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию.

«Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее.... Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!» – написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп объяснил свое требование тем, что «торговые переговоры (между странами) идут хорошо», к тому же он не стал с 1 марта повышать тарифы на некоторые китайские товары до 25%.

Напомним, в понедельник Трамп объявил о решении отложить повышение пошлин на китайский товары.

В декабре 2018 года Вашингтон установил 1 марта «жестким» крайним сроком для заключения торговой сделки с Китаем. В противном случае он угрожал масштабными пошлинами на китайские товары.