США поднимут пошлины на китайские товары до 25%

Соединенные Штаты повысят пошлины на некоторые товары из Китая с 10 до 25 процентов.

Решение вступит в силу 10 мая, об этом сообщается в официальном журнале федерального правительства США «Федеральный реестр», передает РИА «Новости».

Напомним, США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле, пригрозив Пекину с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

Пекин в ответ на эти меры обещал принять пакет мер по стимулированию экономики.