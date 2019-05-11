Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины на все товары из Китая

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов, сообщил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах с КНР Роберт Лайтхайзер.

Лайтхайзер напомнил, что по указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты уже подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов, передает ТАСС.

«Президент [США] также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов», – подчеркнул Лайтхайзер.

Ранее Вашингтон обвинил Пекин в отказе от договоренностей по торговле и «срыве сделки», пообещав с 10 мая поднять пошлины на импортируемые из Китая товары до 25 процентов. Китай в ответ пригрозил США «необходимыми контрмерами».

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