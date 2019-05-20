Трамп предсказал свою победу на следующих выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что будет находиться у руля государства следующие шесть лет.

«Ущербный New York Times (он исчезнет, когда я покину свой офис через шесть лет) и другие из фэйковых новостных медиа продолжают писать фальшивые истории о том, как я не использовал многие банки, потому что они не хотели вести бизнес со мной. Неправда! Это потому, что мне не нужны были деньги», – написал американский президент в Twitter.

По данным опроса телеканала Fox News, на предстоящих в 2020 году выборах американского президента бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы поддержать на 11 процентов избирателей больше, чем действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Трамп посоветовал Китаю не рассчитывать на скорую смену президента США.