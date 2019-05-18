Байден обошел Трампа по популярности среди избирателей в США

Из результатов опроса телеканал Fox News следует, что на предстоящих в 2020 году выборах американского президента бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы поддержать на 11 процентных пунктов избирателей больше, чем действующего главу Белого дома Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Из результатов опроса следует, что Байден опережает других кандидатов в следующие президенты США от Демократической партии. Так, 35% респондентов предпочли бы видеть бывшего вице-президента США единым кандидатом от демократов. За сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса проголосовали бы лишь 17%. Остальные кандидаты по итогам опроса не прошли 10-процентный порог, передает «Интерфакс».

Более того, из результатов опроса следует, что возможного кандидата от Демократической партии Байдена готовы поддержать 49% респондентов, при этом за Дональда Трампа, ставшего в 2016 году единым кандидатом от Республиканской партии, в 2020 году проголосовали бы 38% избирателей.

В конце апреля издание проводило собственный опрос общественного мнения, по результатам которого Байден опередил Трампа на 6 п.п.

Ранее на этой неделе Байден поддержал заявление о «нелегитимной» власти Трампа.

В конце апреля Байден объявил о выдвижении в президенты США. Трамп в ответ усомнился в умственных способностях Байдена, которому в ноябре 2020 года будет уже 78 лет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Джо Байден попал под обвинения о сексуальных домогательствах и как это скажется на его карьере.