Байден объявил о выдвижении в президенты США

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.

«Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет в Белом доме, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и смотреть на то, что происходит», – заявил Байден, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Джо Байден попал под обвинения о сексуальных домогательствах и как это скажется на его карьере.