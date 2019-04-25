Трамп посмеялся над решением Байдена участвовать в выборах президента США

Президент США Дональд Трамп с насмешкой отреагировал на заявление бывшего вице-президента Джозефа Байдена о решении вступить в президентскую гонку 2020 года в США.

«Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности – что давно ставится под сомнение – для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах», – написал Трамп в Twitter.

Кроме того, он отметил, что Байдену придется столкнуться с безумными идеями конкурентов. Трамп полностью готов вступить в борьбу с Байденом на выборах президента.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2019 г.

В четверг Байден заявил, что намерен баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.

Ранее результаты опроса общественного мнения в США показали, что Байден и Берни Сандерс лидируют по популярности в списке из 25 демократов, заявивших на тот момент об участии в президентской гонке. Байден набрал 31%, а Сандерс – 23%. Трамп оскорбил и «похоронил» своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Джо Байден попал под обвинения о сексуальных домогательствах и как это скажется на его карьере.