Трамп «похоронил» основных соперников-демократов

Президент США Дональд Трамп оскорбил и «похоронил» своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло в 2020 году – Берни Сандерса и Джо Байдена.

Трамп написал в Twitter, что, на его взгляд, «двумя финалистами, которые будут участвовать в выборах против, возможно, лучшей экономики в истории нашей страны (и много чего еще прекрасного), будут безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден».

«Я жду борьбы с любым. Упокой Господи их души!», – добавил он.

Ранее результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией The Morning Consult, показали, что Байден и Сандерс лидируют по популярности в списке из 25 демократов, заявивших на тот момент об участии в президентской гонке.

Байден набрал 31%, а Сандерс – 23%. Ни один из других кандидатов не набрал двузначную цифру.

Опрос проводился 8-14 апреля среди зарегистрированных избирателей, в нем приняли участие 12 тыс. 550 человек по всей стране.

Ранее Twitter удалил предвыборное видео Трампа. В свою очередь экс-глава ФБР счел твиты президента США опаснее «российского вмешательства».