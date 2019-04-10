Twitter удалил новое предвыборное видео Трампа

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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«Нацисты» и «русские» Эстонии заключили союз ради власти

Лидер EKRE Март Хельме у карты самоцй ненавидимой им страны – СССРФото: Külli Tammes/wikipedia.org
«Скандал», «невозможно», «немыслимо» – это слова из заголовков эстонских газет. Партия центристов, которую считали «защитницей русских», ради сохранения власти пошла на сговор с двумя националистическими партиями разной степени отмороженности. Кто кого в данном случае предал? И будет ли теперь Эстония требовать у России «возврата» Ивангорода? Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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            Twitter удалил новое предвыборное видео Трампа

            10 апреля 2019, 11:55

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Администрация Twitter удалила видеозапись президента США Дональда Трампа после поступившей жалобы о нарушении авторских прав.

            Видео Дональда Трампа, опубликованное им в поддержку своей кампании по переизбранию на пост президента на выборах 2020 года, было удалено «в связи с жалобой правообладателя», сообщает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.

            Отмечается, что видео менее чем за три часа набрало свыше 1 млн просмотров.

            По данным BuzzFeed, в ролике использовалась музыка из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» режиссера Кристофера Нолана, права на который принадлежат американской киностудии Warner Bros.

            В Warner Bros. подтвердили, что это они обратилась к руководству Twitter с соответствующей жалобой. «Использование саундтрека к фильму «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в предвыборном видео являлось незаконным», – сказано в заявлении Warner Bros.

            Как сообщает американское издание, в двухминутном ролике демонстрировались изображения американских демократов, в том числе Барака Обамы и Хиллари Клинтон, и фотографии республиканца Трампа с перечислением значимых событий его правления.

            Ранее Дональд Трамп заявлял, что мог бы не добиться подобного успеха на выборах без соцсетей.


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