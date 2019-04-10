Twitter удалил новое предвыборное видео Трампа

Администрация Twitter удалила видеозапись президента США Дональда Трампа после поступившей жалобы о нарушении авторских прав.

Видео Дональда Трампа, опубликованное им в поддержку своей кампании по переизбранию на пост президента на выборах 2020 года, было удалено «в связи с жалобой правообладателя», сообщает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.

Отмечается, что видео менее чем за три часа набрало свыше 1 млн просмотров.

По данным BuzzFeed, в ролике использовалась музыка из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» режиссера Кристофера Нолана, права на который принадлежат американской киностудии Warner Bros.

В Warner Bros. подтвердили, что это они обратилась к руководству Twitter с соответствующей жалобой. «Использование саундтрека к фильму «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в предвыборном видео являлось незаконным», – сказано в заявлении Warner Bros.

Как сообщает американское издание, в двухминутном ролике демонстрировались изображения американских демократов, в том числе Барака Обамы и Хиллари Клинтон, и фотографии республиканца Трампа с перечислением значимых событий его правления.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что мог бы не добиться подобного успеха на выборах без соцсетей.