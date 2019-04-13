Экс-глава ФБР счел твиты Трампа опаснее «российского вмешательства»

Взгляд
13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Нужны ли еще Земле космонавты

Космонавт Андропов в фильме «Армагеддон» приносит явную пользу – он кувалдой чинит звездолетФото: Touchstone Pictures
В прошедший накануне праздник космонавтам неожиданно пришлось оправдываться за собственное существование. К этому их вынудил сотрудник РАН, заявивший, что надобность в людях на орбите давно отпала, их прекрасно заменят роботы. Допустим, так. Но вот вопрос: когда придет время переселять население Земли на другую планету, как обойтись без опыта космонавтов? Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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            Экс-глава ФБР счел твиты Трампа опаснее «российского вмешательства»

            13 апреля 2019, 14:40

            Текст: Ольга Никитина

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            Ежедневные «лживые» твиты президента США Дональда Трампа с нападками на государственные структуры представляют «еще большую угрозу», чем «попытки вмешательства Москвы» в американский избирательный процесс, заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми.

            «Я уверен, Россия пытается подорвать различные американские институты, но президент Соединенных Штатов пишет ложь в Twitter об этих институтах ежедневно. Он лжет так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», – заявил Коми заседании фонда Hewlett Foundation, пишет ИноТВ со ссылкой на The Washington Examiner.

            «Иногда утром я просыпаюсь, а президент пишет, что меня нужно посадить в тюрьму. И знаете, что я делаю? Я смеюсь и говорю: «Опять он за свое», – добавил Коми, отметив, что «этот смех» над твитами американского лидера «опасен».

            Трамп уволил Коми в мае 2017 года и затем неоднократно критиковал его в своем микроблоге. Сам бывший директор ФБР утверждал, что его отстранение было попыткой закрыть расследование «российского вмешательства» в американские выборы.

            Вместе с тем, расследование, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером, не выявило никакого сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией.

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