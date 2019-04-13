Экс-глава ФБР счел твиты Трампа опаснее «российского вмешательства»

Ежедневные «лживые» твиты президента США Дональда Трампа с нападками на государственные структуры представляют «еще большую угрозу», чем «попытки вмешательства Москвы» в американский избирательный процесс, заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми.

«Я уверен, Россия пытается подорвать различные американские институты, но президент Соединенных Штатов пишет ложь в Twitter об этих институтах ежедневно. Он лжет так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», – заявил Коми заседании фонда Hewlett Foundation, пишет ИноТВ со ссылкой на The Washington Examiner.

«Иногда утром я просыпаюсь, а президент пишет, что меня нужно посадить в тюрьму. И знаете, что я делаю? Я смеюсь и говорю: «Опять он за свое», – добавил Коми, отметив, что «этот смех» над твитами американского лидера «опасен».

Трамп уволил Коми в мае 2017 года и затем неоднократно критиковал его в своем микроблоге. Сам бывший директор ФБР утверждал, что его отстранение было попыткой закрыть расследование «российского вмешательства» в американские выборы.

Вместе с тем, расследование, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером, не выявило никакого сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией.

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