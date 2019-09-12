Байден пытался склонить Россию к войне с Ираком в 2003 году

Американский сенатор Джо Байден пытался заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным в 2003 году/ Он якобы обещал российскому лидеру часть нефтяных доходов, если страна выступит на стороне США в войне с Ираком, пишут американские СМИ.

Байден, в то время состоявший в комитете по международным делам сената, пытался привлечь Россию к борьбе с Ираком, передает «ИноТв» со ссылкой на The Washington Free Beacon.

Байден якобы провел встречу с Путиным и предложил ему вариант, при котором США отдадут 12 млрд долларов доходов от захваченной иракской нефти. Байден был уверен, что Россия согласилась бы на сделку и выступила бы на стороне США, утверждает издание.

После встречи Байден позвонил в Белый дом, чтобы сообщить о своей беседе, но детали разговора так и не передали тогдашнему президенту Джорджу Бушу. Байден отметил, что Буш не стал изучать сделку, так как не хотел делиться ресурсами.

«Мы думали, что все пройдет просто и гладко. Мы думали, хоть и не ввязались в эту войну из-за нефти, что это будет золотой жилой для наших нефтяных компаний», – сказал американский политик.