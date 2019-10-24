Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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США должны готовиться к новой финансовой катастрофе

Великая депрессия затронула самые разные социальные слои американцевФото: Global Look Press
Случившийся 90 лет назад «черный четверг» – биржевой крах на Уолл-стрит – положил начало Великой депрессии и привел США к социальной и демографической катастрофе. Как это происходило, что послужило предпосылкой кризиса и какие показатели современной экономики свидетельствуют о том, что «черный четверг» может повториться в ближайшее время? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...

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              Дмитрий Дробницкий

              Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 24 октября 2019, 09:44

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              То, что Дональд Трамп – агент Кремля и личная марионетка Путина, известно всем.

              Мы в России давно смеемся над этой фантасмагорией. Чушью все рассуждения о «русском следе» считают и многие западные аналитики. В том числе американские. Во всяком случае, те, что корпоративно не связаны со структурами Демократической партии США, неоконсервативными и либерал-интервенционистскими мозговыми центрами. Увы, такие эксперты не в большинстве. Хуже того, большинство мейнстримных СМИ Соединенных Штатов и Европы продолжают рассказывать эту «шутку» на полном серьезе.

              С тех пор, как Хиллари Клинтон в 2016-м выдвинула версию о «русском агенте Трампе», американские медиа и оппозиционные политики продолжают на этой версии настаивать. Как известно, «сговор Трампа с Кремлем» доказать не удалось, и теперь президента пытаются подвергнуть импичменту за попытку заставить Киев начать расследование в отношении украинской компании, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и одного из кандидатов на высший государственный пост на выборах 2020 года.

              В качестве дополнительного доказательства «государственной измены» хозяина Белого дома приводится аргумент о «невыгодном для США» выводе американского воинского контингента из Сирии. Трамп и тут, как выясняется, действует в интересах Москвы. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (главная-по-импичменту), выступая перед журналистами, заявила, что «русские уже некоторое время пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, чего и добились». Кроме того, «Путин выигрывает от любой задержки помощи Украине, что Трамп пытался сделать летом (2019 года – Д. Д.), прежде чем его решение было отменено Конгрессом». И далее: «Русские выиграли, Путин выиграл, когда президент (Трамп – Д. Д.) поставил под сомнение нашу приверженность НАТО с самого начала своей администрации... Все дороги ведут к Путину».

              Пелоси на сегодняшний день является официальным лидером демократов. Сказанное ей считается точкой зрения партии. Если, конечно, она не уточняет, что высказывает сугубо личное мнение. Такого уточнения не последовало. И, стало быть, тезис о подконтрольности Трампа Путину стал, по сути дела, частью партийной программы.

              Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/ТАСС

              Страшно жить в США! Во главе страны стоит «русский актив» (активом в спецслужбах называют завербованного агента, глубоко «погруженного» в важные государственные и политические структуры другого государства). Но по отношению к хозяину Белого дома есть хотя бы некоторая ясность – против него то ли начата, то ли вот-вот начнется процедура импичмента. Не получится – на носу выборы, на которых ему можно нанести поражение. Снова не выйдет – либеральный мейнстрим придумает что-то еще...

              Все бы ничего, но оказывается, что Дональд – не единственный «агент Кремля» в американском политикуме. На днях экс-госсекретарь США и неудачница президентских выборов-2016 Хиллари Клинтон заявила, что «один из кандидатов» в президенты США от Демпартии также является «активом Кремля». Этот человек якобы в подходящий момент непременно начнет кампанию в качестве независимого претендента на высший государственный пост, что обеспечит победу Трампа в ноябре 2020-го. «Кремль положил глаз кое на кого, кто в настоящее время участвует в демократических праймериз, – сказала Хиллари. – Она – любимица русских... У них есть куча сайтов и ботов, а также другие способы для ее поддержки».

              Хотя имени «агента» названо не было, все сразу догадались, о ком идет речь. О конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард. Мало того, что эта женщина – однопартиец Клинтон. Она еще и ветеран вооруженных сил США. Она побывала в Ираке. И продолжает быть действующим офицером национальной гвардии. Это вам не Трамп, который ворвался в политику «из ниоткуда». Габбард в 2002 году стала членом заксобрания штата, а с 2013-го работает в Конгрессе. И вот она – «русский актив»...

              Хиллари этим не ограничилась. Она обвинила в «работе на Москву» также кандидата от Зеленой партии США на выборах 2016 года Джилл Стайн. По мнению Клинтон, «любой честный человек» снял бы свою кандидатуру в ее пользу, дабы не допустить победы Трампа. А поскольку Стайн этого не сделала и отобрала у «неизбежной победительницы» несколько тысяч голосов в Мичигане и Пенсильвании (на самом деле – это передергивание фактов), то она работала на Трампа. То есть на Кремль. На удивленный возглас ведущего Хиллари ответила: «Да-да, она тоже актив русских».

              Можно было бы, конечно, предположить, что вся история с неожиданно объявившимися в США «русским агентами» связана исключительно с фигурой Клинтон. Точнее, с ее нервным расстройством, вызванным неспособностью смириться с поражением на выборах. Она заразила партию и подконтрольные ей СМИ – вот и несутся в эфир новости об «активах Путина».

              Но не все так просто. Республиканцы тоже вели «охоту на ведьм». Так, в работе на Кремль был обвинен сенатор из штата Кентукки Рэнд Пол. Выдвинул обвинение в 2017 году его однопартиец, ныне покойный Джон Маккейн. Тогда Пол отказался поддержать заявку Черногории на вступление в НАТО. За ним, впрочем, водились и другие «грешки». Он выступал против заокеанских военных интервенций США, обличал военно-промышленное лобби и неоконсерваторов.

              Еще до того, как Рэнда Пола «вывели на чистую воду», в пророссийских настроениях обвиняли Патрика Бьюкенена, Дану Рорабахера и Рона Пола (отца упомянутого выше сенатора от Кентукки). Любопытно, что все трое были верными соратниками президента Рональда Рейгана, которому приписывают победу в холодной войне. Вся их «вина» состояла в том, что они не хотели новой холодной войны и призывали к выстраиванию реалистичных отношений с Россией, Китаем и другими бывшими противниками США.

              Несколько раз «любимчиком Кремля» называли и телеведущего Таккера Карлсона, которому пресса приписывала славу человека, отговорившего Трампа наносить ракетно-бомбовый удар по Ирану летом 2019-го. Конечно, Карлсон критиковал и Клинтон. Но более всего от журналиста досталось не ей, а Джону Болтону, причем еще тогда, когда тот работал в администрации Трампа.

              В одном из прямых эфиров телеканала Fox News Карлсон сказал: «Болтон подобен вашингтонскому ленточному червю. Сколько ни старайся, избавиться от него невозможно. Он живет вечно в теле федеральных ведомств, время от времени проявляясь снова, чтобы принести боль и страдания... Его жизнь – это вся суть Вашингтона. Втягивание страны в легко предсказуемые катастрофы снова и снова, отрицание собственной ответственности и затем требование «продолжения банкета» – вот каков жизненный цикл Джона Болтона. В промежутках между периодами работы на Белый дом он получает «жирные» посты в мозговых центрах, высокие гонорары за публичные лекции и контракты с телеканалами. Война может быть бедствием для Америки, но для Джона Болтона и его друзей-неоконов война – это всегда выгодный бизнес».

              Поговаривают, что последовавший вслед за этой передачей двухнедельный отпуск Таккера Карлсона был связан вовсе не с выездом телеведущего на столь любимую им рыбалку, а с тем, что канал Fox News спрятал его на время, пока не утихнет гнев нескольких могущественных вашингтонских лоббистов, связанных с «выгодным бизнесом войны». Так это или не так мы, возможно, никогда не узнаем, но то, что Карлсон разозлил своей бескомпромиссной отповедью слишком многих в «вашингтонском болоте», очевидно. Важнее другое – обвинен он был не в нарушении профессиональной этики, а именно в «работе на русских».

              Ясно, что подобного рода обвинения против очень разных людей с очень разными убеждениями были выдвинуты вашингтонским истеблишментом от бессилия и непонимания того, почему избиратели не только Соединенных Штатов, но и всего Запада стали вдруг отвергать мейнстримное политическое меню, предлагаемое «глобальным начальством». Выдвигать версию о причастности Ирана или Северной Кореи было глупо (хотя тот же Цукерберг обвинил Тегеран во вмешательстве в американские выборы). Россия стала самым удобным кандидатом на роль «доктора зло» – особенно в условиях дефицита времени.

              Но осознают ли авторы версии о «русском следе» последствия своего «изобретения»? Понимают ли, какой образ России они рисуют, обвиняя в сотрудничестве с нашей страной тех или иных политиков, журналистов и экспертов?

              Давайте посмотрим на повестку «активов Кремля». Почти все они выступают за мирное урегулирование международных конфликтов и спасение жизней «американских парней». Они также заботятся об экологии (Джилл Стайн), обещают призвать к ответу бюрократов и лоббистов, наживающихся на войне (Дональд Трамп, Тулси Габбард), говорят о том, что Запад выбрал неверный путь после окончания холодной войны (Бьюкенен, Рорабахер, отец и сын Полы), задают неудобные вопросы элитам (Таккер Карлсон).

              Такие симпатичные (как внешне, так и по высказываемым идеям) ребята и девчата работают на Кремль? И еще вопрос. Чтобы избежать обвинений в причастности к «коварным планам Путина», надо что, быть воинствующим глобалистом и во всем соглашаться с коррумпированным истеблишментом? Да эдак все хорошие люди окажутся «нашими»!

              Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой, хотя бы на время. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем новейшей западной истории, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди...

              Само собой, это все тоже «коварный план Кремля». Какие все-таки хитрые эти русские!

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