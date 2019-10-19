Клинтон нашла трех «российских» кандидатов в президенты США

Экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон обвинила сразу нескольких политиков, которые могут претендовать на пост президента США, в связях с Россией. Причем «любимого кандидата русских» она нашла среди своих однопартийцев-демократов.

Клинтон заявила, что «русские положили глаз на одну женщину, участвующую в демократических праймериз, и растят ее, чтобы сделать кандидатом от третьей партии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Capmaign HQ.

Имени указанной женщины Клинтон не назвала, но под «любимым кандидатом русских», скорее всего, имела в виду Тулси Габбард из Демократической партии США. По словам Клинтон, у России «есть много сайтов и ботов, и других способов поддерживать» Габбард.

«И это еще если Джилл Стайн решит не баллотироваться, а похоже, что она не решит, потому что она русский агент», – заявила Клинтон.

Главу американского государства Дональда Трампа Клинтон назвала «мечтой Владимира Путина».

Габбард в ответ заявила, что Клинтон – «королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию». По словам Габбард, против нее развернули «срежиссированную кампанию по уничтожению репутации».

«Мы пытались понять, кто за ней стоит и почему. Теперь мы знаем – все это время это была ты, через своих подручных и мощных союзников в корпоративных СМИ и в машине войны. Ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю», – заявила Габбард.

«Теперь понятно, что эти праймериз идут между мной и тобой», – сказала она.

Габбард предложила Клинтон «присоединиться к гонке напрямую», а не «прятаться трусливо за своими подручными».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Габбард объявляют «сторонницей Путина».

Стайн вызвала критику со стороны Клинтон после того, как экс-глава Госдепа проиграла выборы 2016 года. Клинтон считает, что потеряла из-за кандидата от Зеленой партии голоса и объявляет это «российским вмешательством».

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