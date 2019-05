Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст В американской политике появилась еще одна «сторонница Путина» 22 мая 2019, 17:33

Фото: Brian Snyder/Reuters

Текст: Артем Филиппов

Сообщить об ошибке • Новые выборы президента США еще далеко, но американская пресса уже ищет среди кандидатов «приспешников Путина». Соответствующие упреки уже раздаются в адрес одной из конгрессвумен. Чем же она провинилась и есть ли в Соединенных Штатах еще какие-либо политики и общественные деятели, призывающие дружить с Россией? Общеизвестно, насколько трудно приходится в США политикам, занимающим умеренную позицию в отношении России. Если обычный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина конгрессмен-демократ Марк Покан называет «изменой», что говорить о фигурах меньшего масштаба? В 2016 году американские политики наперебой «сдавали» в соцсетях своих коллег, когда-либо встречавшихся или фотографировавшихся с Владимиром Путиным. Это было бы смешно, если бы не было так тревожно. На этом фоне выделяются буквально несколько человек, чья позиция радикальным образом отличает их от остального истеблишмента США. Одной из них является конгрессмен-демократ от Гавайев, кандидат в президенты США Тулси Габбард. В минувшую пятницу интернет-издание Daily Beast обвинило Тулси Габбард в том, что ее избирательную кампанию поддерживают «путинские апологеты». Габбард не привыкать: в свое время она подвергалась уничижительной критике за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, за резкую критику идеи об установлении в сирийском небе «бесполетной зоны», за призывы к немедленному выводу армии США из Ирака и т. п. Кто же эти путинские приспешники, подрывающие, по мнению Daily Beast, американскую свободу и демократию? Профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов, видный советолог и публицист Стивен Коэн, который пожертвовал в избирательный фонд Габбард чуть более тысячи долларов. Глава Центра гражданских инициатив (Сан-Франциско) Шэрон Теннисон, сделавшая не менее пяти пожертвований и достигшая установленного законом предела индивидуальных пожертвований отдельному кандидату. Актриса Сьюзан Сарандон, известная своим резким неприятием войны в Ираке, вложившая 500 долларов в фонд Габбард. А также некто по имени «Гуфи Грейпс», якобы являющийся участником комедийного ТВ-шоу Redacted Tonight, и не пожалевший 1000 долларов. «Поддержка со стороны видных пророссийских голосов в США составляет небольшую часть от общего количества денежных сумм, которые получила Габбард, но это очевидным образом свидетельствует о том, насколько она отклоняется от линии своей партии по такому спорному и важному вопросу [отношения с Россией]», – заявляет интернет-издание. За такой уровень аналитики и проработки темы заокеанским журналистам можно в очередной раз поставить девять из десяти баллов по шкале «ослов, притянутых за уши». Впрочем, ничего нового: несколько лет назад, во время катастрофы малазийского «Боинга» в Донбассе, влиятельная New York Times в первые же часы после инцидента предположила, что за ним стоят «пророссийские сепаратисты», а значит, и Россия. В статье не назывались конкретные факты и имена. Более того, использовались термины «возможно» и «вероятно». Однако спустя полгода другие авторы, ссылаясь на эту статью, ничуть не смущаясь, писали, «как убедительно доказало New York Times», виновата Россия. Все – информационно-пропагандистский миф обрел плоть. Тулси Габбард уже не избавиться от клейма сторонницы Путина – несмотря на то, что она, прежде всего, патриотка Америки и национальных интересов своей страны. Несколько дней назад Габбард получила приглашение на популярное политическое шоу Джорджа Стефанопулоса на ABC News. Там она попыталась доказать американцам, что они раз за разом становятся жертвами обмана, фальшивых новостей, что обвинения в ее адрес в пророссийских симпатиях отвлекают от очень важной темы ухудшения отношений между США и ядерными державами в лице России и Китая. Габбард привела в пример нашумевшую историю о ложной ракетной атаке на Гавайи в январе прошлого года. Жители острова, получившие на свои телефоны сообщения о крылатой ракете и предупреждение о немедленном поиске укрытия, испытали шоковое состояние. «Сегодня мы подвержены большему риску ядерной войны, чем когда-либо прежде в истории, и мы должны понять, каковы последствия, – отметила конгрессвумен. – В случае моего избрания я положу конец контрпродуктивным и расточительным войнам ради смены режимов в других странах и постараюсь покончить с новой холодной войной и гонкой ядерных вооружений». В свое время Габбард добровольно пошла в армию, является майором национальной гвардии США и имеет в послужном списке две командировки в Ирак. Поэтому, когда Габбард призывает Трампа «не бряцать оружием в Венесуэле», а сесть и договориться с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей по ряду неотложных мировых проблем – она знает, о чем говорит. В 2016 году Габбард заслужила уважение левого крыла демократов за то, что оставила перспективный пост зампредседателя Национального комитета Демократической партии и поддержала президентскую кандидатуру Берни Сандерса. Что она получает в ответ за свою взвешенную позицию? Глянцевый журнал Vanity Fair публикует крайне неудачную фотографию Тулси Габбард и называет ее «демократом-ренегатом, известным своими дружескими отношениями с Башаром Асадом». Во многом Тулси Габбард остается настоящей белой вороной среди остальных американских законодателей. По масштабам ее можно сравнить с Даной Рорабахером, американским политиком-республиканцем, почти тридцать лет представлявшим свой калифорнийский избирательный округ в Конгрессе США. Рорабахер никогда не скрывал своего теплого отношения к России, выступал с поддержкой референдума в Крыму, называл антироссийские санкции «воплощением лицемерия» и призывал к отмене «Закона Магнитского». В один ряд с Рорабахером следует поставить отца и сына Полов: Рона и Рэнда. Старший долгое время являлся членом Палаты представителей и несмотря на то, что неоднократно выдвигался в качестве кандидата в президенты США, по политическим убеждениям является ярко выраженным либертарианцем, критикующим масштабные военные расходы США и антироссийскую истерию на фоне десятков тысяч солдат НАТО у границ России. В ходе президентских дебатов кандидатов-республиканцев в 2015 году сенатор Рэнд Пол отстаивал идею невмешательства США в сирийский кризис и важность налаживания диалога с Москвой. К сожалению, его позиция не нашла поддержки у американских избирателей на фоне ярких заявлений остальных кандидатов, призывавших «дать России в нос» и сбивать российские самолеты в Сирии. На эту тему В американском медиапространстве выделяется уже упоминавшийся Стивен Коэн, пишущий редактор старейшего из непрерывно издаваемых в США еженедельных журналов Nation. Коэн регулярно предупреждает об опасности внедрения в сознание рядовых американцев мифа о том, что «Россия напала на США» во время президентских выборов–2016, за что давно получил персональное клеймо сторонника Путина и противника расширения НАТО. Не простили ему и российский орден Дружбы, полученный благодаря его научным изысканиям по проблематике истории России после 1917 года. Упомянув Коэна, нельзя не назвать лингвиста и философа с мировым именем Ноама Хомского, экс-старшего советника президентов Никсона, Форда и Рейгана Патрика Бьюкенена, бывшего члена администрации Рейгана, профессора Пола Крейга Робертса. Несмотря на разные политические взгляды (от анархо-синдикализма Хомского до палеоконсерватизма Бьюкенена), в области внешней политики все эти американцы выступают за дипломатические контакты с Москвой, не расширение НАТО, прекращение агрессивной риторики в адрес России и даже изоляционизм во внешней политики США. Правда, в силу возраста Хомский, Бьюкенен и Робертс уже не могут играть сколько-нибудь заметной политической роли. Из современных представителей вменяемого американского ученого и медийного истеблишмента следует упомянуть авторов, объединенных вокруг Центра национальных интересов (бывший Никсоновский центр, Вашингтон) и издания The National Interest. Это такие люди, как Николас Гвоздев, Дмитрий Саймс, Анатоль Левин, выступающие за «новый реализм» в международных отношениях и поддерживающих идею взаимодействия с Россией по ключевым вопросам современной архитектуры безопасности в мире. Их взгляды на внешнюю политику США во многом разделяют старшие научные сотрудники Института Катона (Вашингтон) Даг Бэндоу и Тед Карпентер. Их нельзя назвать друзьями России, но они и не должны ими быть. Истинные интересы национальной безопасности США не обязательно должны иметь своей целью демонизацию России, что Бэндоу и Карпентер и выражают в своих многочисленных статьях и книгах. Они обвиняют НАТО в развязывании новой холодной войны с Россией и призывают скептически отнестись к реалиям украинского режима, вбивающего кол в отношения Москвы и Вашингтона. Истории Тулси Габбард, Даны Рорбахера или Стивена Коэна показывают, насколько сильно в США расходятся с повседневной практикой утверждения о свободе слова и праве на личное мнение. Достаточно один раз публично усомниться в необходимости присутствия американских танков на российско-эстонской границе, и ты уже считаешься «апологетом Путина» и «кремлевской марионеткой». Американский медиа- и политический истеблишмент не терпит инакомыслия и всячески его искореняет всей мощью пропагандистской машины. Тем удивительнее появление таких думающих политиков, как Тулси Габбард, мужеству и стойкости которых следует отдать должное.

