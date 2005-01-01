Кандидат в президенты США Тулси Габбард сообщила, что внесет в Конгресс проект закона, который помешает нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу вывести страну из ДРСМД.

По мнению Габбард, решение США выйти из ДРСМД увеличивает угрозу ядерной войны и способствует раздуванию новой холодной войны, провоцируя гонку вооружений, передает РИА «Новости».

Ранее Габбард заявляла, что не считает Сирию и ее президента Башара Асада врагом США.

Напомним, ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным – Россия приостанавливает участие в договоре. Россия также ответит США на выход из Договора разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».