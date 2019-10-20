Трамп объяснил заявление Клинтон о «пророссийских кандидатах» ее сумасшествием

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление экс-главы Госдепа Хиллари Клинтон о «пророссийских кандидатах» в президенты Соединенных Штатах, назвав ее сумасшедшей. Он также признался, что ему нравятся русские.

«Она назвала конгрессмену Тулси Габбард «русской фавориткой», а Джилл Стейн – «российским агентом». Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим любителем России (на самом деле, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!). Хиллари сошла с ума!» – написал он в Twitter.

Напомним, ранее Клинтон обвинила сразу нескольких политиков, которые могут претендовать на пост президента США, в связях с Россией. «Любимого кандидата русских» она нашла среди своих однопартийцев-демократов – речь идет о Тулси Габбард.

Трампа она при этом назвала «мечтой Владимира Путина».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Габбард объявляют «сторонницей Путина».