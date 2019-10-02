Путин высказался о возможной публикации стенограммы переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что в России не против публикации его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, так как там нет ничего, что могло бы компрометировать.

«Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также заметил, что не видит ничего компрометирующего в беседе Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Он просто попросил проверить, были ли коррупционные моменты», – сказал Путин, имея в виду часть беседы двух лидеров о расследовании против сына Байдена на Украине.

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что цель демократов в США – публикация переговоров Трампа с Путиным, что значительно снизит доверие к Вашингтону со стороны зарубежных партнеров.

Демократы в Конгрессе США заявили о намерении добиваться публикации разговоров Трампа и Путина.

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