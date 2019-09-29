Демократы решили добиваться публикации разговоров Трампа с Путиным

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США будут добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил глава комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

«Я думаю, что главная потребность здесь – это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, чтобы, как он думал, извлечь личную выгоду для своей кампании», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Шифф заявил, что если соответствующие записи хранятся в той же секретной компьютерной системе и американские власти предпримут попытку их скрыть, то демократы постараются выяснить содержание этих бесед.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа. Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что публикация стенограммы переговоров лидеров показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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