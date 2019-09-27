В Кремле оценили практику публикаций стенограмм разговоров президентов

Кремль надеется, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, «конечно, это практика достаточно необычная – такая публикация».

«Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф – или «секретно», или «совершенно секретно», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что, как правило, стенограммы переговоров не публикуются.

Песков отметил, что в данном случае публикация разговора была осуществлена по взаимному согласию.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским, который стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе США.

Зеленский признался, что не ожидал публикации полной стенограммы его разговора с лидером США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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