Захарова объяснила опасность переговоров с США

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, публикация разговора двух президентов «меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками».

«Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвиняют в шантаже Украины после жалобы сотрудника спецслужб на разговор украинского и американского лидеров.

Чтобы опровергнуть эти претензии, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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