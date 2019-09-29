Пушков предупредил о последствиях публикации стенограммы разговоров Путина и Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение представителей Демократической партии США добиваться публикации разговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Демократы пытаются взорвать всю внешнюю политику Трампа. Их цель теперь – публикация его бесед с Путиным», – написал Пушков в Twitter.

«В результате давления демократов на Трампа доверие к США как партнеру по переговорам резко снижается: любой зарубежный лидер может попасть «под распечатку», – подчеркнул сенатор.

Оценил заявление американских демократов и политолог Федор Лукьянов. «Ну что ж, демократы, вероятно, понимают, что одной Украиной Трампа не свалить, да и для [бывшего вице-президента США Джо] Байдена тема невыигрышная, так что в ход идет привычная тяжелая артиллерия», – написал он в своем Telegram-канале.

«Поскольку прецедент Трампом уже создан, просто отмахнуться будет трудно. А публикация переговоров с президентом России, что бы там ни содержалось, уже большой скандал. Похоже, что рано мы обрадовались, что стрелки перевелись на Киев», – подчеркнул политолог.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа. Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.

Между тем демократы в Конгрессе США заявили о намерении добиваться публикации разговоров Трампа и Путина.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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