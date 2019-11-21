Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 23:29  |  vz.ru
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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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Европа и Украина разочарованы друг в друге

Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...
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      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

              На видео ФСБ России хорошо видно, что унитазы в гальюнах украинских кораблей целы и невредимы   21 ноября 2019, 22:45
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Макарова

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              В производстве антироссийских фальшивок Украина скатилась до в прямом смысле туалетных аргументов. В Киеве утверждают, что Россия, возвращая Украине ее военные катера, сняла с кораблей «даже унитазы». Мало того, что это прямая ложь. Куда забавнее то, что уже не первый раз туалетные принадлежности фигурируют в бездоказательных обвинениях в адрес России и ее вооруженных сил.

              Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра в порту Очакова переданных Россией кораблей в четверг посетовал: «Мы говорили с адмиралом, и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения», потом добавил, что еще «не хватает оборудования» и пообещал просить Москву вернуть недостающее.

              Упомянутый адмирал, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко затем доложил подробнее: с возвращенных катеров «Бердянск» и «Никополь», с буксира «Яны Капу» якобы «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы». 

              Бывший военный прокурор Анатолий Матиос тут же обнародовал еще более подробный перечень. По его версии, на кораблях отсутствуют несколько радиостанций, станции космической связи, радиолокационные станции и часть боеприпасов. Утверждается, что были сняты или разбиты установленные на кораблях системы распознавания и вооружения. Также Киев недосчитался: надувной моторной лодки и плота, магнитного и гирокомпаса, огнетушителей, осветительных приборов, кухонной плиты, вытяжки, различных запчастей и документации, ну и пресловутого унитаза.

              В блогосфере особое веселье вызвало заявление одного из членов команды катера «Бердянск» Андрея Эйдера – в интервью «Обозревателю» он пожаловался, что якобы не нашел на возвращенном корабле свои трусы.

              Основания для иронии усилились тогда, когда ФСБ обнародовала видеозапись внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи Украине. Буквально стало очевидно: суда Украине вернули в нормальном состоянии, и в том числе с исправной сантехникой. Кстати, украинские адмиралы журналистов на борт кораблей не пускают и никаких видеозаписей не публикуют. Приходится верить им на слово.

              https://t.me/bbbreaking/26988

              Без чего катера и буксир вернули, так это без боеприпасов, но об этом Москва заранее предупредила. Личное оружие украинских моряков, рации и документы тоже остались в России – как вещдоки по делу о нарушении границы, но и это было общеизвестно. В ФСБ отметили: «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны».

              «Что касается оборудования, то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле», – сообщил адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков.

              Забавно, но в краже унитазов российских военных обвиняют не впервые. Судя по всему, это любимая «фишка» антироссийских пропагандистов. Например, аналогичное обвинение уже звучало в 2008 году – после операции по принуждению Грузии к миру.

              Тогда грузинская пресса охотно цитировала рассказ одного из жителей города Гори, ненадолго занятого российскими войсками. «Мародерство идет по высшим стандартам. Военные забирают все, что попадается под руку: чайники, метлы, снимают даже унитазы и раковины», – уверял Гоча Александрия, которого местные издания называли «представителем Конфедерации профсоюзов Грузии».

              В 2014 году украинская пресса сообщала, что, покидая Чонгар, КПП на границе Крыма и Херсонской области, российские бойцы украли унитазы из платных туалетов. Автором этой «сенсухи» стал офицер украинской госпогранслужбы Дмитрий Капустин. «Гостиницу грабить постеснялись, хоть и сторож там простой гражданский. А вот кафе «Чонгар» и платные туалеты, которые там были до оккупации сделаны по последнему писку моды, ограбили полностью, выломав двери и выбив окна, вывезя унитазы, раковины и посрывав светильники с потолков и розетки с выключателями из стен», – сетовал пограничник.

              Известный политический аналитик, уроженец Одессы Анатолий Вассерман не удивлен мелочным характером упреков Киева. «У кого что болит, тот о том и говорит. Наших военных обвиняют в краже унитазов, а не в краже чего-нибудь посерьезнее. Скорее всего, по представлениям республик, считавшихся в советское время очень богатыми, но потом разорившихся, именно унитаз – колоссальная ценность, мимо которой просто невозможно пройти», – сказал Вассерман газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт добавил, что подобные фейки показывают, «в каком катастрофическом состоянии оказались республики былого Cоюза». «При распаде страны страдают в той или иной степени все части, но чем меньше часть, там больше у нее возникает сложностей. Мы видим доказательство этого экономического факта в характере самих обвинений», – подытожил Вассерман.

              Директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин убежден, что в Киеве банально опростоволосились. «Даже не знаю, какому идиоту пришла в голову такая идея. О том, что русские сделали съемку кораблей, перед тем как их вернуть, скорее всего, не подумали. О том, что украинские корабли принимались под опись, они тоже не подумали. Надо было срочно придумать примеры того, что в принципе можно украсть с корабля, вот и придумали. Сказка 2014 года про «золотой унитаз Януковича» так и прет», – напомнил Стоякин газете ВЗГЛЯД еще один любимый «унитазный» миф Украины.

              Политолог не исключил, что пропагандисты в Киеве решили смазать «историчность момента». «С российской стороны передача была проведена как жест доброй воли, а украинцам надо было испортить впечатление от этого российского жеста. Придумали то, что придумали», – полагает Стоякин.

              МИД России упреки Киева воспринял с юмором. «Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» – сыронизировала по этому поводу представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД.


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