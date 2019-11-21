Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

В производстве антироссийских фальшивок Украина скатилась до в прямом смысле туалетных аргументов. В Киеве утверждают, что Россия, возвращая Украине ее военные катера, сняла с кораблей «даже унитазы». Мало того, что это прямая ложь. Куда забавнее то, что уже не первый раз туалетные принадлежности фигурируют в бездоказательных обвинениях в адрес России и ее вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра в порту Очакова переданных Россией кораблей в четверг посетовал: «Мы говорили с адмиралом, и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения», потом добавил, что еще «не хватает оборудования» и пообещал просить Москву вернуть недостающее.

Упомянутый адмирал, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко затем доложил подробнее: с возвращенных катеров «Бердянск» и «Никополь», с буксира «Яны Капу» якобы «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос тут же обнародовал еще более подробный перечень. По его версии, на кораблях отсутствуют несколько радиостанций, станции космической связи, радиолокационные станции и часть боеприпасов. Утверждается, что были сняты или разбиты установленные на кораблях системы распознавания и вооружения. Также Киев недосчитался: надувной моторной лодки и плота, магнитного и гирокомпаса, огнетушителей, осветительных приборов, кухонной плиты, вытяжки, различных запчастей и документации, ну и пресловутого унитаза.

В блогосфере особое веселье вызвало заявление одного из членов команды катера «Бердянск» Андрея Эйдера – в интервью «Обозревателю» он пожаловался, что якобы не нашел на возвращенном корабле свои трусы.

Основания для иронии усилились тогда, когда ФСБ обнародовала видеозапись внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи Украине. Буквально стало очевидно: суда Украине вернули в нормальном состоянии, и в том числе с исправной сантехникой. Кстати, украинские адмиралы журналистов на борт кораблей не пускают и никаких видеозаписей не публикуют. Приходится верить им на слово.

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Без чего катера и буксир вернули, так это без боеприпасов, но об этом Москва заранее предупредила. Личное оружие украинских моряков, рации и документы тоже остались в России – как вещдоки по делу о нарушении границы, но и это было общеизвестно. В ФСБ отметили: «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны».

«Что касается оборудования, то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле», – сообщил адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков.

Забавно, но в краже унитазов российских военных обвиняют не впервые. Судя по всему, это любимая «фишка» антироссийских пропагандистов. Например, аналогичное обвинение уже звучало в 2008 году – после операции по принуждению Грузии к миру.

Тогда грузинская пресса охотно цитировала рассказ одного из жителей города Гори, ненадолго занятого российскими войсками. «Мародерство идет по высшим стандартам. Военные забирают все, что попадается под руку: чайники, метлы, снимают даже унитазы и раковины», – уверял Гоча Александрия, которого местные издания называли «представителем Конфедерации профсоюзов Грузии».

В 2014 году украинская пресса сообщала, что, покидая Чонгар, КПП на границе Крыма и Херсонской области, российские бойцы украли унитазы из платных туалетов. Автором этой «сенсухи» стал офицер украинской госпогранслужбы Дмитрий Капустин. «Гостиницу грабить постеснялись, хоть и сторож там простой гражданский. А вот кафе «Чонгар» и платные туалеты, которые там были до оккупации сделаны по последнему писку моды, ограбили полностью, выломав двери и выбив окна, вывезя унитазы, раковины и посрывав светильники с потолков и розетки с выключателями из стен», – сетовал пограничник.

Известный политический аналитик, уроженец Одессы Анатолий Вассерман не удивлен мелочным характером упреков Киева. «У кого что болит, тот о том и говорит. Наших военных обвиняют в краже унитазов, а не в краже чего-нибудь посерьезнее. Скорее всего, по представлениям республик, считавшихся в советское время очень богатыми, но потом разорившихся, именно унитаз – колоссальная ценность, мимо которой просто невозможно пройти», – сказал Вассерман газете ВЗГЛЯД.

Эксперт добавил, что подобные фейки показывают, «в каком катастрофическом состоянии оказались республики былого Cоюза». «При распаде страны страдают в той или иной степени все части, но чем меньше часть, там больше у нее возникает сложностей. Мы видим доказательство этого экономического факта в характере самих обвинений», – подытожил Вассерман.

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Директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин убежден, что в Киеве банально опростоволосились. «Даже не знаю, какому идиоту пришла в голову такая идея. О том, что русские сделали съемку кораблей, перед тем как их вернуть, скорее всего, не подумали. О том, что украинские корабли принимались под опись, они тоже не подумали. Надо было срочно придумать примеры того, что в принципе можно украсть с корабля, вот и придумали. Сказка 2014 года про «золотой унитаз Януковича» так и прет», – напомнил Стоякин газете ВЗГЛЯД еще один любимый «унитазный» миф Украины.

Политолог не исключил, что пропагандисты в Киеве решили смазать «историчность момента». «С российской стороны передача была проведена как жест доброй воли, а украинцам надо было испортить впечатление от этого российского жеста. Придумали то, что придумали», – полагает Стоякин.

МИД России упреки Киева воспринял с юмором. «Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» – сыронизировала по этому поводу представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД.